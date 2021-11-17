Киев, 17 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Когда немецкий регулятор и собственник газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») найдут компромисс, процесс сертификации трубопровода будет возобновлен. Об этом 17 ноября заявил руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в своей колонке для украинского издания «Главред».

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

"Скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс между требованиями регулятора и желаниями собственников «Северного потока — 2». <…> Вероятно, он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах», — пояснил он.

Также эксперт отметил, что, по его мнению, «утрясание юридических вопросов» не будет продолжаться в течение долгого времени и этот технический вопрос будет решен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».