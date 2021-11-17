Москва, , 11:55 — REGNUM Устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней в мире стала следствием опасных экспериментов с вирусами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев Defense.gov

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По его словам, сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека.

«Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях», — сказал Патрушев, выступая в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Он добавил, что следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности.

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