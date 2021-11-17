Уфа, , 11:56 — REGNUM Лицензии у некоторых недропользователей приостановили в Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов на своей странице в социальной сети.

Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково Андрей Выползов © ИА REGNUM

По его словам, 16 ноября он посетил Кармаскалинский район и ознакомился с состоянием карьеров песчано-гравийной смеси на берегах реки Белой.

Бадранов сообщил, что в этом районе работают порядка 20 недропользователей, большинство которых осуществляют деятельность с соблюдением всех требований законодательства и оказывают социально-экономическую помощь деревням и селам.

«В остальном, с момента поручения главы республики, с позапрошлой понедельничной оперативки, мы провели профилактическую работу в результате которой приостановили лицензии у двух компаний, две компании по итогам наших бесед пошли на добровольную сдачу лицензий и рекультивацию. И по итогам сегодняшнего выезда принято решение о не продлении лицензии у еще одной компании», — отметил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что компанию по добыче драгоценных металлов могут лишить лицензии в Башкирии.