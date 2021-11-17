Ставрополь, , 11:53 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки были выявлены еще 517 человек, заразившиеся коронавирусом. Это новый нерадостный рекорд для субъекта РФ. Общее число жителей края, заболевших COVID-19 в период пандемии, составило 106 147 человек, сообщили 17 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них врачам удалось вылечить 80 913 пациентов. Только за прошедшие сутки было снято с учета и выписано из больниц 503 человека, что стало вторым существенным показателем за последнюю неделю — 10 ноября было выписано сразу 607 человек.

В настоящее время на Ставрополье лечатся от COVID-19 20 507 человек, из них более пяти тысячам пациентов оказывают помощь в стационарах.

За последние сутки в крае вновь зафиксировано 44 смерти от опасной инфекции. Такой высокий показатель фиксируется уже неоднократно с начала ноября 2021 года. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 4727 человек.