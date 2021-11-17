Симферополь, , 12:01 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск от Центробанка России, ответчиком в котором является кредитный потребительский кооператив «Золотая монетка». Иск пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Picserver.org

Исковое заявление от отделения Южного ГУ ЦБ РФ по Крыму поступило в суд в конце октября 2021 года. Судьей Авшарян истцу предложено указать кандидатуру управляющего или СРО, из участников которого его выберут.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учредили в июне 2019 года для выдачи потребительских кредитов. Председатель правления — Игорь Муратов, директор — Наталья Шевчук. Муратов ранее возглавлял профком ОАО «Сарапульский ликероводочный завод» из Удмуртии, а также имеет пару активов в Башкирии, в том числе связанных с посредничеством при купле-продаже недвижимости. Он также является соучредителем в кооперативе «Золотой рубль» (Удмуртия).