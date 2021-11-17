Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Константиновскому и Усть-Донецкому районам УФССП России по Ростовской области. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Как следует из материалов уголовного дела, сфальсифицировала постановление об окончании исполнительного производства о наложении административного штрафа, принятого по делуоб административном правонарушении. Основанием послужил отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.