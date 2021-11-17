Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от ковида сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По сведениям на 17 ноября, с начала пандемии лабораторно подтверждено в республике 40 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заразились 173 человека.

В то же время переболели ковидом ещё 173 жителя, всего выздоровели 35 674 человека. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 87,35%.

Умерли в Чувашии 3063 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября на сессии Госсовета первый замминистра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов заявил, что в республике пока не определили алгоритм и условия выдачи QR-кодов неофициально переболевшим ковидом, но имеющим высокий титр антител.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия готова выдавать QR-коды за антитела и ждёт отмашки из Москвы