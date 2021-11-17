Москва, 17 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Нового цикла снижения ключевой ставки Банка России можно ожидать в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Условия для смягчения денежно-кредитной политики в России одни — это низкий прирост индекса потребительских цен, — сказал Домащенко. — Если Центробанк не допустит существенного ослабления российской валюты в 2022 году, то оснований для ускоренного роста инфляции не будет. В этих условиях можно ожидать нового цикла снижения ключевой ставки в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ вскоре улучшится качество кредитного портфеля.