Краснодар, 17 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко ожидаемо избран на пост мэра Краснодара. Решение приняли 17 ноября депутаты городской думы Краснодара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Krd.ru Мэрия Краснодара

Алксеенко был представлен в числе пяти кандидатов на пост мэра Краснодара, прошедших конкурсный отбор. Он набрал 80 баллов. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Краснодара освободился после избрания Евгения Первышова депутатом Государственной думы VII созыва на сентябрьских выборах. На конкурс на пост главы города всего заявились 24 кандидата.

Андрей Алексеенко, до этого занимавший должность первого вице-губернатора, в октябре был назначен на пост первого заместителя главы Краснодара и исполнял обязанности главы города.