Сингапур, , 11:48 — REGNUM Хороший старт для выравнивания отношений двух стран и возможность для них избежать открытых конфликтов дал саммит США и Китая, который состоялся накануне в формате онлайн. Такое мнение 17 ноября высказал экс-госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер в ходе Нового экономического форума, который проходит в Сингапуре в гибридном формате.

Генри Киссинджер

«Президент (США) Джо Байден и председатель (КНР) Си Цзиньпин дали хороший старт, за которым должны последовать предметные дискуссии, которые приведут к тем направлениям, указанным лидерами во время виртуального саммита», — приводит его слова ТАСС.

Также Киссинджер добавил, что в настоящее время две страны, по его мнению, в своих отношениях следуют «через горный перевал, находясь рядом с обрывом, откуда можно двигаться в разных направлениях».

Кроме того, американский дипломат добавил, что, как он считает, властям КНР и США необходимо стремиться к отношениям, при которых «споры взаимно смягчаются, обе стороны понимают невозможность выявления победителя без риска уничтожения человечества».

При этом он призвал Вашингтон и Пекин «согласиться с тем фактом, что для сохранения человечества нельзя допустить конфликтов между крупными технологически развитыми державами» и отметил необходимость для китайской и американской стороны искать области сотрудничества в сфере создания искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что изменение климата вполне может стать новым ярким событием в сотрудничестве Китая и США, поскольку обе страны переходят к зеленой и низкоуглеродной экономике.