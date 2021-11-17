Белгородский район, Белгородская область, 17 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся 17 ноября с локомотивом на железнодорожном переезде в селе Беломестное Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

Https://31.мвд.рф/ ДТП на переезде

По предварительным данным, около 09:00 на автодороге Северо-восточный обход Белгорода — Беломестное 60-летний водитель ВАЗ 2104 выехал на полотно железной дороги на запрещающий сигнал светофора. В это время по путям двигался локомотив, столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал.