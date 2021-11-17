Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Конфликт соседей на лестничной площадке жилого дома в Санкт-Петербурге закончился стрельбой из ружья, ранение получил владелец оружия. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Перебегу и Ленинградской области.

Ружье (сс) jasongillman

Потасовка между двумя соседями произошла 16 ноября в доме 296 по Приморскому шоссе в Курортном районе Петербурга. Перед этим у 51-летнего жильца многоэтажки произошел конфликт с 13-летним мальчиком, пасынком соседа. После того, как на защиту ребенка вышел 48-летний отчим, сосед схватился за ружье, и между взрослыми началась потасовка.

В результате прогремели два самопроизвольных выстрела. Как выяснилось, ружье было заряжено травматическими патронами. Случайное ранение правой ладони получил хозяин оружия.

«Он был госпитализирован в больницу и после оказания медицинской помощи доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ружье изъято», — уточнили в полиции.