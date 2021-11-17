Петропавловск-Камчатский, , 11:44 — REGNUM В Камчатском крае 17 ноября подводят итоги акции «Победим COVID Вместе». Победителя определят с помощью случайной компьютерной выборки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Yarregion.ru

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Главная цель акции — формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Победитель получит автомобиль российского производства.

Тем, кто ещё не сделал прививку, в правительстве напоминают, что вакцинация в том числе организована в торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Записаться на вакцинацию можно через портал госулуг.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Владимир Солодов предложил выдавать сертификаты о вакцинации сразу те, кто привился от COVID-19 «Спутником Лайт». С этой целью он обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.