Москва, 17 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Регулирование криптовалют возможно только в том случае, если операции с ними будут проходить на централизованных рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала идею о необходимости ввести нормативное регулирование криптовалют.

Биткоин

«Регулирование криптовалют возможно только в том случае, если операции с ними будут проходить на централизованных рынках, — сказала Скрыль. — В случае биткоина, который является децентрализованным активом, чьи владельцы полностью анонимны, а транзакции трудно отслеживаются, какое-либо регулирование просто исключено. Это свойство криптовалюты делает его эффективным инструментов ухода от налогов и вывода денежных средств. Единственным инструментом контроля операций с биткоином могут стать запреты на свободный майнинг криптовалюты и его хождение как средство платежа».

Как пояснила Скрыль, в настоящее время интерес к биткоину основан на том, что доверие к традиционным валютам подорвано.

«Несмотря на постоянные качели динамики стоимости биткоина, до сих пор большое количество инвесторов хотят вложиться в виртуальную валюту с целью получения быстрого и высокого дохода. Нормативное регулирование в первую очередь должно начаться с определения правого статуса криптовалюты», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как может вырасти цена биткоина в 2022 году.