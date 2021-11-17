Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В составе «Монреаля» отличились форварды Кристиан Дворак и Джош Андерсон.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 23 очка. «Монреаль» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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