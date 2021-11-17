Джакарта, , 11:43 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин напомнил провинции Северная Суматра об ускорении вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

Суматра. Индонезия (сс) Ken Marshall

«Я хочу напомнить о борьбе с COVID-19, особенно в отношении вакцинации, чтобы ее можно было ускорить», — заявил вице-президент страны.

Новые штаммы коронавируса распространились в Европе и соседних странах, включая Малайзию и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, деловой совет России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провел вебинар на тему развития энергетического сотрудничества.

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