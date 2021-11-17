Джакарта, 17 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин напомнил провинции Северная Суматра об ускорении вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

(сс) Ken Marshall Суматра. Индонезия

«Я хочу напомнить о борьбе с COVID-19, особенно в отношении вакцинации, чтобы ее можно было ускорить», — заявил вице-президент страны.

Новые штаммы коронавируса распространились в Европе и соседних странах, включая Малайзию и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, деловой совет России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провел вебинар на тему развития энергетического сотрудничества.