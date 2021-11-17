Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области в период новогодних каникул могут ввести дополнительные ковид-ограничения. Такую вероятность не исключил донской губернатор Василий Голубев.

Артисты на самоизоляции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Мы видим некоторую динамику. Она внешне позитивная. […] Работу [с людьми] нужно кратно увеличить сейчас, чтобы мы могли закрепить динамику снижения, и через полтора месяца люди нормально вошли в новогодний период. Там тоже длинные выходные. Там тоже будет особый режим работы, мы будем искать новые подходы, чтобы не создавать возможность вспышек инфекционных», — сказал донской губернатор в ходе заседания регионального оперштаба.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области не нашли причин для отмены действующих коронавирусных ограничений, несмотря на положительные результаты от локдауна, действовавшего в период с 30 октября по 7 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области нет оснований для отмены ковид-ограничений