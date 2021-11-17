Краснодар, , 11:43 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 719 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 ноября. Сутками ранее сообщалось о 636 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«В Краснодаре выявили 292 случая, в Ейском районе — 61, в Сочи — 59, в Армавире — 24, в Красноармейском районе — 23, в Ленинградском — 22. В Новороссийске 19 заболевших, в Анапе, Славянском и Тимашевском районах — по 14, в Темрюкском, Усть-Лабинском и Кореновском — по 13, в Крыловском — 11», — уточнили в региональном оперштабе.

Всего на 17 ноября в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус подтвердили у 88 115 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1550. Выздоровели за весь период 59 842 человека, скончались уже 8184 пациента.

В настоящее время в ковид-стационарах лечатся 6045 человек с подозрением на коронавирус, из них 3182 — с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 116 человек, на ЭКМО — семь пациентов.