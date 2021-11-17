Москва, 17 ноября 2021, 11:42 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») ожидает очередной кампании КПРФ в защиту депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова.
«Ждём от КПРФ компании в защиту новой «жертвы режима» по аналогии с Рашкиным», — отметил Хинштейн в телеграмм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов задержан по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.
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