Москва, 17 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») ожидает очередной кампании КПРФ в защиту депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Ждём от КПРФ компании в защиту новой «жертвы режима» по аналогии с Рашкиным», — отметил Хинштейн в телеграмм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов задержан по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.