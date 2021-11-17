Красноярск, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом сообщили 17 ноября в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

С начала пандемии в Красноярском крае скончались 7070 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 710 носителей коронавируса, выздоровели также 710 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки коронавирус выявлен у сотен человек