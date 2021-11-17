Москва, 17 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались от коронавирусной инфекции 96 человек. Об этом 17 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Суточная смертность среди заболевших коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на стабильном уровне. Днём ранее болезнь унесла жизни 96 человек. Всего в столице от COVID-19 скончались 32 973 человека.

За сутки в Москве выздоровели и были выписаны 7477 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице за последние сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом.