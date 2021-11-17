В Пензенской области за сутки выявили более 400 носителей коронавируса
Пенза, 17 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 401 нового носителя коронавируса, выздоровели 167 человек. Данные по состоянию на 17 ноября публикует общероссийский оперативный штаб.
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Накануне в регионе заболели 397 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 86 800 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели 59 958 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 167 человек.
От COVID-19 скончались 3948 пензенцев, из них 21 — за прошедший день.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область доставили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 4,8 тыс. доз. В связи с ограниченной партией препарат доставят до лечебных учреждений в небольших количествах.
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