Вашингтон, 17 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден распорядился запретить въезд в страну президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, а также вице-президенту страны и супруге Ортеги — Росарио Мурильо. Об этом пишет агентство EFE.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

Запрет был введён после выборов в Никарагуа, состоявшихся 7 ноября, и коснулся также других членов правительства Никарагуа.

Отмечается, что приостановка въезда в США будет также распространяться на многих других политиков, чиновников и военнослужащих страны, если госсекретарь США Энтони Блинкен сочтёт этот шаг целесообразным.