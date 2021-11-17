Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 17 ноября одобрило во втором чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Из всех внесённых после первого чтения поправок депутатское большинство поддержало только поправку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Все другие поправки были отклонены или отозваны их авторами.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, по поправке губернатора, доходную часть бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год предлагается увеличить на 16,4 млрд руб., расходную часть — на 53,4 млрд руб., дефицит бюджета — на 37 млрд руб.

С учетом поправки основные показатели бюджета 2022 года в Петербурге составят: доходы — 890,8 млрд руб., расходы — 971,5 млрд руб., дефицит бюджета — 80,7 млрд руб.

Как отмечает ЗАКС.Ру, поправка губернатора значительно увеличивает расходы на развитие особой экономической зоны «Санкт-Петербург», предусматривает дополнительные расходы на закупку медицинского оборудования, а также уточняет приоритеты в процессе строительства метрополитена.