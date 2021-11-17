Брянск, , 11:39 — REGNUM В Брянской области 17 ноября выявлено 489 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления рекордные 814 пациентов, в летальную статистику внесли ещё 12 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Брянской области подтверждено 84 910 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 76 013 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 090 пациентов.

Лаборатории региона выполнили 1 046 524 исследования на коронавирус, в том числе 5 131 тест проверен за последние сутки.