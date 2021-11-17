Майкоп, 17 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Адыгее отстранены от работы несколько сотрудников школ города Майкопа. Причиной стало отсутствие у них документа о вакцинации. Так, согласно приказу сначала были отстранены три педагога, в том числе замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель физкультуры и педагог по иностранным языкам, а также технический сотрудник школы №17.

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Комментируя эту новость, начальник комитета по образованию администрации Майкопа Ольга Романенко сообщила, что у администрации школы есть такое право — за официальный отказ от вакцинации отстранить сотрудника от занимаемой должности до момента получения прививки. На период отстранения от работы заработная плата непривитым сотрудникам не начисляется.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что число отстраненных увеличилось до 18 человек. Её подтвердила Ольга Романенко.

«У нас 44 детских сада, 27 школ, три организации дополнительного образования и центр психологической поддержки. 18 человек категорически отказались привиться. При этом у нас почти 85% педагогов привиты, — цитирует чиновницу Telegram-канал «Нетипичная Адыгея».