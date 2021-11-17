Мадрид, , 11:34 — REGNUM Второй вице-президент и министр труда Испании Йоланда Диас в ходе пресс-конференции после заседания Совета министров исключила возможность проведения досрочных выборов в 2022 году, как предлагал бывший генеральный секретарь партии Podemos Пабло Иглесиас. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это то спокойствие, которое необходимо нашей стране и для решения больших задач по преобразованию нашей страны», — сказала Диас.

По её словам, «остальные спекуляции не зависят от правительства Испании».