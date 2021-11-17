Вашингтон, , 11:40 — REGNUM На сервис Netflix добавили раздел под названием «Топ-10». Информация об этом появилась 16 ноября в блоге компании.

Netflix Matthew Keys

Как говорится в сообщении, Netflix разработал собственный официальный рейтинг самых просматриваемых на платформе фильмов и сериалов. Всего в разделе есть четыре категории: «Фильмы на английском языке», «Фильмы на иностранном языке», «Сериалы на английском языке» и «Сериалы на иностранном языке».

Добавим, что в разделе «Топ-10» будут показаны еженедельные отчёты, основанные на количестве часов, которые пользователи потратили за просмотром фильма или сериала. При этом время просмотра каждого сезона шоу измеряется отдельно.

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