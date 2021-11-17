Смоленск, 17 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Центр опережающей профессиональной подготовки планируется открыть в Смоленской области в 2022 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 17 ноября, говорилось в ходе рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи под председательством губернатора Алексея Островского.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

«Обеспечение региона квалифицированными кадрами — одна из приоритетных задач региональных властей. Важно, чтобы любой гражданин имел возможность сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории, получить качественное образование по востребованной профессии и в последующем, при необходимости, повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. То есть на протяжении всей жизни оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке труда», — отметил глава региона на совещании.

Он напомнил, что для достижения данной цели в Смоленской области создано 11 образовательно-производственных кластеров. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» профессиональные образовательные организации региона оснащаются высокотехнологичным оборудованием. С 2019 года в регионе создано 23 мастерских по востребованным направлениям подготовки, в новом учебном году планируется создать ещё 12, к 2021 году в регионе будет действовать 64 мастерских. Ещё одно направление — участие смоленских профессионалов в чемпионатах «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». Представители региона завоевали 38 медалей конкурса «Молодые профессионалы» и 11 медалей чемпионата для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс».

По данным, которые привела руководитель департамента по образованию и науке Елена Талкина, ежегодно число поступающих в колледжи и техникумы Смоленской области растёт. Так, в этом году среднее профессиональное образование пришли получать на 260 человек больше, чем в прошлом. Растёт и уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки современных специалистов. Талкина отметила, что с 2019 года учреждения СПО за счет привлечения федеральных средств осуществляют в регионе обучение отдельных категорий граждан: это лица старше 50 лет, женщины в декрете и другие категории. По этим направлениям обучение прошли почти 1,5 тысячи человек.

На совещании обсуждалось открытие Центра опережающей профессиональной подготовки. Участие Смоленской области в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для создания центра в 2019 году инициировал губернатор. Центр заработает в регионе уже в 2022 году, он разместится на базе Смоленского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр». В числе задач центра — заблаговременный прогноз актуальных потребностей рынка труда и построение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Сотрудники Центра будут мониторить актуальную ситуацию на региональном рынке труда, прогнозировать востребованность кадров, формировать перечень компетенций опережающей подготовки.

Потребителями услуг центра станут жители разных категорий. Это и школьники, для которых будут проводиться профориентационные мероприятия, и студенты, которые получат возможность освоить модули по дополняющим получаемое образование компетенциям, необходимым для полноценного выхода на рынок труда. Для специалистов будет предложена возможность пройти переподготовку или повышение квалификации, а работодатели смогут обращаться за специалистами в рамках «точечного» запроса, ориентированного на специфику конкретного производства. Для взаимодействия с пользователями будет создана специальная цифровая платформа, с помощью которой любой гражданин сможет получить информацию об услугах, пройти онлайн-регистрацию на мероприятия, записаться на обучение.

На создание центра из средств федерального бюджета выделено более 20 млн рублей — на эти средства будет закуплено оборудование для инновационных пространств, будут проведены ремонтные работы.

«Хочу подчеркнуть, что преобразование Учебного центра в Центр опережающей профессиональной подготовки не повлечет за собой никаких ограничений в реализации права безработных граждан на бесплатное обучение. Департамент государственной службы занятости населения продолжит оказывать данную услугу в том же объеме путем привлечения образовательных организаций, реализующих соответствующие образовательные программы», — отметила Елена Талкина.