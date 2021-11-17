Уфа, , 11:33 — REGNUM 678 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Вакцинация Yarregion.ru

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Сообщается, что всего в регионе выявили 97 615 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 86 538 человек, в том числе 677 победили вирус в прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 32 пациентов с COVID-19. Получили прививку от этой инфекции 1 839 591 человек, завершили вакцинацию 1 549 469 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возобновили плановую диспансеризацию. Согласно данным на 16 ноября в регионе за сутки выявили 680 носителей коронавируса.