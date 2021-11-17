Москва, 17 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Удельный вес убыточных организаций в целом по России сократился с 33,2% до 27,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что экономика России вернулась на допандемическую траекторию экономического роста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Если приравнять восстановление экономики к восстановлению рынка торговли, то да, его динамика вернулась к прежним значениям, — сказала Лебединская. — В двух основных секторах (добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство) улучшились значения индекса предпринимательской уверенности, растет и спрос на продукцию. В 2020 году почти каждый пятый субъект, работающий в сфере торговли, оценивая изменения экономической ситуации, говорил, что она ухудшилась. Сейчас их стало меньше».

По ее словам, удельный вес убыточных организаций в целом по стране сократился с 33,2% до 27,8%.

«Рентабельность производства в целом по обрабатывающим предприятиям выросла до 15,4% (12,1% в 2019 году), в сельском хозяйстве — до 25,8% (в 2019 году 20,2%). Однако это лишь некоторые предпосылки для роста, которые нужно поддержать. Без поддержки экономика не восстановится», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы ЦБ РФ, российская экономика оправилась быстрее, чем многие ожидали.