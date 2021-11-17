Калуга, , 11:59 — REGNUM На территории Калужской области с 17 по 28 ноября при участии сотрудников правоохранительных органов проходит оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Задержание подозреваемых в экстремизме Gtrk-kaluga.ru

Одна из задач акции — разъяснение гражданам сущности экстремизма, причин и последствий экстремистских проявлений, пропаганда негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также защита молодежи от вовлечения в противоправную деятельность. В рамках мероприятия будет организована информационно-разъяснительная работа с жителями региона, в том числе их информирование о сущности экстремизма и ответственности за нарушения законодательства в данной сфере.

Сообщать информацию о готовящихся и совершенных преступлениях экстремистской и террористической направленности можно по телефонам УФСБ России по Калужской области и УМВД России по Калужской области.

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