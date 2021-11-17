Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ построят термальный комплекс «Баден-Баден». Строительство начнётся весной 2022 года, заявил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

Озеро Шарташ

Порфирий

Комплекс возведут на южном берегу озера. Ранее там находился посёлок Пески, однако в 1982 году он был уничтожен водной стихией. Теперь здесь образовался пустырь.

Ранее, горожане высказывали опасение, что термальный комплекс навредит природе. К такому же мнению пришли и депутаты гордумы. Они отклонили проект.

Инвестор учёл все замечания горожан. Сейчас идёт работа над корректировкой эскиза объекта. Проект уже оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Строительство комплекса планируют завершить в 2024—2025 годах.