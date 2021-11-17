Голевой пас Свечникова помог «Каролине» обыграть «Вегас»
Лас-Вегас, США, 17 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
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Андрей Свечников
В составе «Каролины» шайбы забросили защитник Тони Деанджело и нападающие Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.
В составе «Вегаса» отличились форвард Бретт Хауден и защитник Ши Теодор.
На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 24 очка. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 18 очками.
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