Ташкент, , 11:28 — REGNUM В Узбекистане выпал первый и долгожданный снег, который стал особо ожидаем гражданами после серого пейзажа от окутавшей города республики многочисленной пыли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что неделями назад на Ташкент и другие города страны обрушилась так называемая «пыльная буря», в следствии которой столица Узбекистана была признана городом с самым загрязненным атмосферным воздухом в мире.

Вместе с этим, жители наблюдали сегодня другое необычное ранее явление — «грязный снег», соцсети буквально взорвались от фотографий и видео странного, «грязного» снега в Ташкенте.

Граждане рекомендуют друг другу не ходить под таким снегом, так как от него на одежде остаются грязные пятна.

Как отметил сегодня в интервью узбекскому национальному телевидению член Общественного совета при администрации города Ташкента Абу-Али Ниязматов, «грязный снег», конечно же является «следствием обрушившейся на всех нас пыльной бури, которая ранее никогда в Узбекистане не наблюдалась».

«Пыльная взвесь все это время находилась в воздухе, а снег, проходя через эту мелкодисперсную пыль, конечно же окрашивался в темный цвет», — отметил Ниязматов.

По его словам, в свою очередь пыльная буря является результатом деятельности человека.

«Вырублены сотни тысяч деревьев, повсеместные строительные площадки, огромное количество автомобилей — все это непосредственным образом сказалось на образовании такого ранее небывалого явления, как пыльная буря», — отметил Ниязматов.