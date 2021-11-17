Бай-Тайгинский район, Тыва, 17 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ-217 030 и ВАЗ-21 074 на территории Барун-Хемчикского района Тувы погибли все четыре находившихся в машинах человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла вечером 16 ноября.

МВД Тувы ДТП в Туве

По данным ГИБДД, оба водителя не имели водительских прав. За рулём «Лады Приора» находился 33-летний житель города Ак-Довурак, который ехал с двумя пассажирами. На 64 км дороги Чадан — Ак-Довурак он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21 074 под управлением 20-летнего жителя села Шекпээр.

Водитель «Приоры», как отмечается, ранее не раз привлекался к ответственности, в том числе к уголовной, за нетрезвое вождение. Водитель «семёрки» в 2020 и 2021 годах четырежды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«Факт наличия или отсутствия в крови алкоголя водителей будет установлен после патологоанатомических исследований», — добавили в ведомстве.