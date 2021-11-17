Мадрид, , 11:27 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес в сопровождении шести министров отправляется в Анкару, чтобы возглавить VII двустороннюю встречу высокого уровня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес psoe extremadura

Это будет первый саммит с Турцией, в котором примет участие Санчес, поскольку последнее на данный момент подобное мероприятие состоялось в апреле 2018 года.

В последнюю двустороннюю встречу высокого уровня премьер-министром Испании был Мариано Рахой.