Хабаровск, 17 ноября 2021, 11:25 — REGNUM В Хабаровском крае вводят новые ограничения, направленные на снижение темпов распространения COVID-19. Теперь QR-коды, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу, необходимы для внутрирегиональных перелётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе краевого правительства.
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Соответствующее решение принял оперативный штаб. Он также внедряет ещё одну меру борьбы с COVID-19 — обязательную вакцинацию жителей региона в возрасте старше 60 лет. Необходимость обязательных прививок для пожилых аргументирована ростом заболеваемости коронавирусом: количество пациентов увеличилось на 800 человек за неделю, эпидпорог превышен на 67%. Увеличилась доля внебольничных пневмоний у людей в возрасте старше 50 лет и маленьких детей.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по краю Татьяны Зайцевой, за полтора месяца в регионе проведены 180 контрольно-надзорных мероприятий, в 70% случаев выявлены нарушения. Руководство компаний плохо организует вакцинацию работников и не дезинфицирует должным образом помещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае резко сократилось ежедневное количество пациентов, выздоравливающих от COVID-19. В ковидных госпиталях края для пациентов созданы 2567 мест, 84,5% из них — заняты. В тяжёлом состоянии около 50 больных, на ИВЛ — 30. Лечение от коронавируса проходят порядка 10 тыс. жителей региона.