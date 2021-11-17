Хабаровск, 17 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вводят новые ограничения, направленные на снижение темпов распространения COVID-19. Теперь QR-коды, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу, необходимы для внутрирегиональных перелётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе краевого правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Соответствующее решение принял оперативный штаб. Он также внедряет ещё одну меру борьбы с COVID-19 — обязательную вакцинацию жителей региона в возрасте старше 60 лет. Необходимость обязательных прививок для пожилых аргументирована ростом заболеваемости коронавирусом: количество пациентов увеличилось на 800 человек за неделю, эпидпорог превышен на 67%. Увеличилась доля внебольничных пневмоний у людей в возрасте старше 50 лет и маленьких детей.

«Для того, чтобы вирус мог циркулировать в обществе и вызывать все новые болезни, нужно иметь возможность зацепляться за людей, которые не имеют к нему иммунитета. Если один человек защищен — это хорошо. Но если вакцинированы более 80% жителей — имеют высокий титр антител — вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новые заражения просто прекращаются. Сейчас в Хабаровском крае привито 436 тысяч человек первым компонентом. Полностью завершили вакцинацию 383 тысячи, но прошли ревакцинацию только 32 тысячи. Важно, чтобы в крае иммунитет к COVID-19 имели почти 1 миллион жителей», — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он подчеркнул, что ставить прививку раз в год недостаточно, а потому необходимы дополнительные ограничения.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по краю Татьяны Зайцевой, за полтора месяца в регионе проведены 180 контрольно-надзорных мероприятий, в 70% случаев выявлены нарушения. Руководство компаний плохо организует вакцинацию работников и не дезинфицирует должным образом помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае резко сократилось ежедневное количество пациентов, выздоравливающих от COVID-19. В ковидных госпиталях края для пациентов созданы 2567 мест, 84,5% из них — заняты. В тяжёлом состоянии около 50 больных, на ИВЛ — 30. Лечение от коронавируса проходят порядка 10 тыс. жителей региона.