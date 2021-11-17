Калининград, , 11:25 — REGNUM Карбоновый полигон «Росянка» в Калининградской области торжественно открыли в рамках конференции и форума «Наука будущего — наука молодых», передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Флаг Калининградской области России

«Это один из семи полигонов, которые будут созданы в этом году, перед полигоном стоят очень амбициозные цели», — отметил в своем приветствии глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Карбоновая ферма располагается на торфянике Виттгирренском, второй участок фермы — на юго-восточной части Балтийского моря, ученые БФУ им. И. Канта будут проводить оценку углеродного баланса самого торфяника, коллеги из Института океанологии РАН будут помогать проводить исследования на море.

«Вторая важнейшая задача — это оценка углеродного баланса в целом Балтийского моря и изучение метановой аномалии Гданьской впадины», — отметил Фальков.

Участие в открытии карбонового полигона принял участие губернатор региона Антон Алиханов.

В Минобрнауки утвердили пилотный проект по созданию карбоновых полигонов в семи российских регионах: Краснодарском крае, Чечне, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Полигоны и фермы создаются в рамках действия трансграничного механизма углеродного регулирования, который чреват миллиардными убытками для российского сырьевого экспорта.

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