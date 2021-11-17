Сухум, , 11:24 — REGNUM 121 случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 16 ноября в ходе 523 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 245 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 33 464 носителя SARS-CoV-2. Из них 27 809 победили инфекцию. В том числе в течение последних суток — 53. За всё время 492 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было четыре таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 147 носителей SARS-CoV-2 в результате 699 исследований. Данных о выздоровевших не было.