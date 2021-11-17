Киев, , 11:24 — REGNUM Учения с боевой стрельбой на полигоне, который находится около границы с Крымом, провели Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по легенде маневров передовым подразделением при поддержке армейской авиации был дан отпор отряду морской пехоты условного противника, который пытался прорвать оборону.

Помимо того, отмечается, что морская пехота ВСУ при поддержке танков и артиллерии не дали во время учений условному противнику вести продвижение вглубь своей обороны, успешно выполнив боевую задачу и отвергнув его силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к развертыванию сил территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовке к национальному сопротивлению призвали депутаты Львовского областного совета.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.