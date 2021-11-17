Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM За последние сутки в Петербурге уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом, но вновь увеличилась смертность от COVID-19, сообщили 17 ноября в федеральном оперштабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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За истекшие сутки выявлено 2793 новых носителей коронавируса в Петербурге, это на 338 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Суточный показатель вновь опустился ниже отметки в 3 тыс. случаев. Всего за время пандемии в городе лабораторно подтвержден 760 641 случай инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

За сутки от ковида в Петербурге скончались 84 человека, это на шесть летальных случаев больше, чем было в предыдущий день, но меньше пиковой суточной смертности в ноябре (89 случаев). Всего COVID-19 стал основной причиной смерти 25 271 человека в Петербурге.

Также за сутки выписаны по выздоровлению 2573 человека, это на 846 человек меньше, чем сутками ранее. Всего ковидом переболели в Петербурге 686 602 человека.

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