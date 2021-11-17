Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Шесть детей, заболевших COVID-19, умерли в Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные детских врачей.

Могила Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Так, больше всего смертей несовершеннолетних пришлось на клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), принимавшую заболевших детей в тяжелом состоянии. Там от COVID-19 умерли пять детей, еще один ребенок скончался в Детской больнице имени Филатова. Все умершие дети имели тяжелые сопутствующие заболевания.

«Мы принимаем наиболее тяжелую группу детей — это дети, которые, кроме ковида, болеют еще и тяжелой сопутствующей патологией. Это опухоли, лейкоз, это эндокринная патология, дети, которые нуждаются в хирургическом лечении», — пояснил главный неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

В клинику также поступают дети без серьезных патологий, но с высокой степенью поражения легких — 85%. Кроме того, отмечается рост числа детей с симптомами болезни Кавасаки (системный васкулит (воспаление сосудов) с поражением средних и мелких артерий, тромбозами и разрывами сосудистой стенки, — прим. ред.) при заражении COVID-19.