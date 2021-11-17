Барнаул, , 11:22 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 17 ноября прививки от коронавируса получили 925 243 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 10 528 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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Из общего числа привитых 117 140 жителей региона получили первую прививку (+3957 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 778 448 человек (+4765 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 29655 ревакцинированных (+1806 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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