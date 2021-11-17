Москва, 17 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер фильма «Последний аксель» о фигурном катании. Ролик доступен на YouTube-канале iVideos с 16 ноября.

Pxhere.com Фигурное катание

По сюжету драмы, главная героиня после смерти отца переезжает в Москву и пытается попасть к тренеру, чтобы выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. В фильме сыграют Елена Подкаминская, Ангелина Загребина, Алексей Ягудин,Арсений Попов и другие.

Добавим, что премьера «Последнего акселя» состоится 2 декабря 2021 года. Кинолента будет доступна в онлайн-кинотеатре Megogo.