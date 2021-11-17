Ярославль, 17 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко находится в Сирии с рабочей поездкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Дмитрий Степаненко

Степаненко находится в Сирии в составе российской межведомственной делегации, которая привезла в республику гуманитарную помощь из России. Помогают Сирии и регионы России. В составе делегации чиновники из Югры, Самарской, Ростовской и других областей.

Например, Ростовская область отправила Дамаску более 20 тонн помощи. А вот Ярославская область официально никаких продуктов сирийцам не отправляла. Если Дмитрий Степаненко и привёз какую-то гуманитарную помощь, то от себя лично. Командировка председателя правительства началась 15 ноября и завершится 18 ноября.