Ярославль, 17 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля определились, какие автобусы будут считаться магистральными, а какие отнесены к основным, дополнительным и специальным. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава региона Михаил Евраев объявил о корректировке транспортной реформы. В частности, врио губернатора заявил, что транспорт поделят на четыре группы — магистральные, основные, дополнительные и специальные автобусы. Различаться они будут по интервалам движения и вместимости транспортных средств.

Теперь стало известно, какие конкретно маршруты были отнесены к данным группам. Магистральными в Ярославле признаны 9 маршрутов. Это автобусы под номером 1, 4, 8, 11, 30, 41А, 42, 56, 66. Как отмечают в мэрии, магистральные маршруты с самым большим и устойчивым пассажиропотоком соединяют разные районы города, на которых работают автобусы большого и особо большого класса вместимости. Интервал их движения составляет в «часы пик» от 5 до 8 минут, в межпиковое время — от 8 до 12.

Основные маршруты — всего их 27 — также межрайонные, только с меньшим объемом вместимости. Для автобусов №13, 19К, 21, 25, 32, 33, 53, 41Б, 44К, 58, 59, 64 интервал движения в «час пик» составляет 8−10 минут. Другая половина основных маршрутов — автобусы №2, 9, 10, 17, 18, 22, 39, 49, 57, 68, 76, 79, 90С, 93 Г, 99С имеет интервал в пиковое время в 10−12 минут. В межпиковое время — от 12 до 18 минут.

Дополнительные маршруты включают 14 автобусов под номерами — 6, 7, 12, 19, 23, 24, 26, 27, 41, 53, 55, 65, 85, 92. Также определено 13 специальных маршрутов — это автобусы №2к, 4а, 5, 14, 15, 18К, 21 Т, 22С, 28, 29, 34, 70, 77. Дополнительные автобусы в утренние и вечерние «часы пик» будут иметь интервал от 12 до 20 минут, а специальные — до 30 минут.